شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلق حركة السيارات على جسر القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الروسية إنها علقت حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم الأربعاء، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.

المرور على جسر القرم

وكان جسر القرم هدفا لهجمات متزايدة باستخدام الطائرات المسيرة، جوا وبحرا في الشهور القليلة الماضية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، في خطوة نددت بها الكثير من حكومات الغرب ووصفتها بأنها غير قانونية.

كانت أعلنت الإدارة المعينة من جانب روسيا، تعليق المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم وروسيا.