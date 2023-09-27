شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يحرر توكيل تأييد لترشح الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد "مطر" إن حزب إرادة جيل وجميع الأحزاب الكائنة تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية داعمة بقوة للرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة، مشيرا إلي أن دعمهم للرئيس السيسى في انتخابات الرئاسة يعود لعدد كبيرة من الأسباب، ولعل أبرزها الوصول إلي الجمهورية الجديدة.

وقد أعلن النائب تيسير مطر تدشين مبادرة "كنا فين وبقينا فين" من أجل رصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات.

وقال "مطر": تتمثل مبادرة "كنا فين وبقينا فين" في تنظيم الحزب أنشطة ومؤتمرات وفعاليات لتذكير المواطن بحال البلد قبل صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم وكيفية كانت المعيشة من غياب للأمن وانتشار للفوضى والبلطجة وتراجع في أغلب المنتجات وتكدس مروري بالطرق وعدم انتظام العمل في أغلب المؤسسات، بينما الآن أصبح الأمن يسود كل شبر في مصر انتصرت مصر على الإرهاب. وأشار "مطر" إلى أن حزب إرادة جيل وجميع الأحزاب المنضوية تحت لواء تحالف الأحزاب والتي تصل لـ 42 حزبا تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يستكمل الرئيس السيسي خارطة الطريق التي من المقرر أن تنتهي في 2030. وأضاف: لا نعمل بالعاطفة، لأن هذا الأمر لا يبنى دولا، وفى حزب إرادة جيل قمنا بعقد عدد من الاجتماعات للإجابة عن السؤال كنا فين وبقينا فين؟، كل الأعضاء والزملاء فى المحافظات وفى تحالف الأحزاب المصرية طرحنا عليهم هذا السؤال، للوصول إلى أين نحن ذاهبون، شوفنا أيام سودة قبل 2014، الفتيات والسيدات كانت بتخاف تنزل الشارع، والشباب كانوا واقفين أسفل المنازل علشان يحرسوهم، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية فى مرحلة فارقة من عمر الوطن، فى وقت كان من الممكن أن يتخلى أى شخص عن تولى المسؤولية، ولكن الرئيس تولى المسؤولية فى وقت حرج.



