وزارة الصحة في أذربيجان: مقتل 192 جنديًا أذربيجانيًا في عملية قره باغ

أعلنت وزارة الصحة الأذربيجانية عن وفاة 192 جنديًا من القوات المسلحة خلال عملية قره باغ.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أفادت الوزارة الصحة الأذربيجانية عن مقتل 192 جنديًا وإصابة 511 عسكريًا من القوات المسلحة الأذربيجانية "خلال إجراءات مكافحة الإرهاب في قره باغ"، مشيرًة إلى أنّه "قُتل مدني أيضًا وأصيب مدني خلال العملية".

ولفتت الوزارة إلى أنّه "سوف يتم التعرّف على هويات 11 شخصًا بعد الدراسات الجينية التي أجراها خبراء الطب الشرعي".