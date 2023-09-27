قوى الأمن: توقيف شخصين ينشطان بترويج العملة المزيّفة في بعبدا

أشارت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الى أنه "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية شخصين ينشطان بترويج العملة المزيّفة في محلة بعبدا وهما المدعوان: ا. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)، م. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) من أصحاب السوابق، الأول في مجال ترويج المخدرات والثاني في مجال سرقة دراجات آلية".

ولفتت الشعبة، الى أنه "بتاريخ 20-09-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة كفرشيما، وتم ضبط دراجة آلية لون أزرق دون لوحات تبيّن أنها مسروقة. وبتفتيشهما والدراجة، ضبط بحوزة الأول مبلغ /450/ دولارًا أميركيًا مزيّفًا، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي. وبحوزة الثاني هاتف خلوي ومبلغ مالي".

وكشفت أنه "بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بترويج العملة المزيّفة في محلة بعبدا على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" أو الدراجة المضبوطة. واعترف الثاني أنّ الأول عرض عليه العمل معه في مجال ترويج العملة المزيّفة، وبتعاطي المخدرات نوع كبتاغون".

وأكدت الشعبة، أن "المقتضى القانوني أجري بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".