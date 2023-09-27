انت الان تتابع خبر بالأرقام.. الصحة تعلن إرسال تعزيزات طبية عاجلة لإغاثة ضحايا "الحمدانية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان تلقته "الخليج 365"، إن "وزارة الصحة تواصل الدعم لصحة نينوى بإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية فضلا عن إسناد دوائر صحة المحافظات"، مشيرة الى إرسال "٣٦ الف امبولة وقنينة مضادات حيوية و ٥٣ الف قنينة محلول وريدي بمختلف الانواع فضلا عن ٣ الاف مرهم خاص بالحروق و ٦٥٠٠ قطعة من الادوية والمستلزمات الطبية من مخازن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة ووصلت الى مستشفيات نينوى".وأوضحت الوزارة أن "التعزيزات شملت ارسال فريق من المركز الوطني لنقل الدم في دائرة الأمور الفنية معززا بنحو ٦٥٠ قنينة بلازما الدم و ٤٠٠ قنينة دم ووصل الى مصرف الدم في نينوى، كما عززت وزارة الصحة دائرة صحة نينوى بفرق تخصصية من دائرة الطب العدلي ووصلت الى نينوى وباشرت مهامها باسناد الطب العدلي في الموصل".

ولفتت وزارة الصحة الى أن "دائرة صحة كركوك أرسلت ٣ الاف قنينة من المحاليل الوريدية والف قطعة من المراهم الخاصة بالحروق والجروح، و ٢١٠٠ قطعة من الادوية والمضادات الحيوية فضلا عن ٣ الاف قطعة من المستلزمات الطبية بمختلف انواعها وعززتها بخمس عجلات اسعاف مع كوادر المسعفين".

وبينت الوزارة أن "دائرة صحة صلاح الدين قامت بإرسال ٢٠ عجلة اسعاف مع كوادرها من المسعفين اضافة الى ٢١٠٠ قنينة من المحاليل الوريدية المتنوعة والف قطعة من الادوية والمضادات الحيوية والمستلزمات الطبية المتنوعة".