حريق “الزفاف المأساوي”.. الرئيس العراقي يوجّه بفتح تحقيق عاجل: حادثٌ اعتصر قلوبنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، الأربعاء، ضرورة فتح تحقيق عاجل في حادث “حريق الحمدانية” الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

وذكر الرئيس العراقي في تدوينة له على منصة “إكس”: “ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية، فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين”.

وأكد “ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره”.

وكان الهلال الأحمر العراقي قد أعلن، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي “فرح الموصل” إلى أكثر من 450 شخصًا.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أكد الهلال الأحمر العراقي ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصًا، جراء حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل؛ بينما كانت معلومات قد أشارت في وقت سابق إلى 100 قتيل.

إلى ذلك استمرت فِرَق “المستجيب الأول” التابعة للهلال الأحمر العراقي بإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفيات الموصل، حتى ساعات الصباح.

من جهة أخرى، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع وتأجيل الاحتفالات الخاصة بمناسبة مولد النبي إلى إشعار آخر، حدادًا وحزنًا على ضحايا الحريق.

كما دعا “الجبوري” إلى وقفة دقيقة صمت وحداد في كافة دوائر ومؤسسات محافظة نينوى غدًا الخميس، ووجّه دُور العبادة كافة إلى الدعوات بالرحمة والغفران والصلوات لضحايا الحريق والشفاء العاجل للجرحى.