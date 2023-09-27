شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين يوقع نموذج تأييد للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين وعضو المجلس الرئاسى للتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، نموذج تأييد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أكد أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية جاء منضبطا ومتزنا للغاية، وعمل على مراعاة الحيادية والشفافية بين جميع المرشحين، موضحا أن هناك محاولات لخلق مبررات واهية بشأن القدرة على جميع توكيلات الانتخابات، وهي في الحقيقة تعكس ضعف وفشل أصحابها ولا يوجد أرضية شعبية للمرشح حتى يرقى إلى فكرة الترشح ذاتها.

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، وأعلنت الجدول الزمني للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.