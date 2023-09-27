فجر السعيد تطالب بالجنسية المصرية لانتخاب الرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إكس"، تشكر فيه موظفي الشهر العقاري الذين يواصلون عملهم مع أنهم في ضغط بسبب توكيلات الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقالت "السعيد" في الفيديو: "شكرا لموظفي الشهر العقاري، ويارب احصل على الجنسية المصرية وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي وقت سابق، أعلنت فجر السعيد، حصولها على الإقامة الدائمة والهوية المصرية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد ميلادها في الـ 23 سبتمبر.

ونشرت الإعلامية الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أعلنت خلاله حصولها على الإقامة الدائمة من مصر.

وقالت: "سويت إقامة مصرية، نسيت أقولكم مصر أعطوني هوية هدية عيد ميلادي، أعطوني إقامة وهوية، هذه هدية هنزلها كمان شوية وهنزلها".

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد دعت الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 و 11 و12 ديسمبر.