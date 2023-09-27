تحركات لمواجهة آفة المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - في اروقة البرلمان استضافت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العلقية المحافظين وممثلين عنهم لبحث الاجراءات الكفيلة لمواجهة خطر افة المخدرات التي باتت تفتك بالمجتمع.

جملة من المقررات اتخذتها اللجنة مع المحافظين تمثلت بتعديل قانون مكافحة المخدرات وتخصيص قطع اراض لانشاء مصحات عقلية للمتعاطين وتشكيل جهاز لمحاربة خطر المخدرات .



تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة ، الأمر الذي دعا البرلمان إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشريعات تشدد العقوبات.