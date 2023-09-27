شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على تشكيل الفريق لمواجهة نظيره ليستر سيتي، في منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس كاراباو.

وسيقوم كلوب بإجراء العديد من التغييرات في تشكيل ليفربول اليوم لمواجهة ليستر سيتي، ومشاركة اللاعبين الشباب بشكل أكبر.

ومن المتوقع أن يغيب محمد صلاح عن تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، كالآتي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: بايتيتش، كوناتي، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: بين دوك، جاكبو، ديوجو جوتا.