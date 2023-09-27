دراسة.. التغير المناخي وراء إدمان الكحول والمخدرات



محمد اسماعيل - القاهرة - توصلت دراسة إحصائية حديثة، إلى أن تغير المناخ ربما ساهم في ارتفاع حالات تعاطي المخدرات واستهلاك الكحول.

ورصد الباحثون في جامعة كولومبيا، زيادات في حالات ارتياد المستشفيات في نيويورك بين عامي 1995 و2014، المرتبطة باستهلاك الكحول، وقالوا إنها قد تكون مدفوعة بميل الناس إلى استهلاك المزيد من المشروبات الكحولية في الطقس الحار والهواء الطلق.

وبالنسبة لتعاطي المخدرات الأخرى، بما في ذلك القنب والكوكايين والمواد الأفيونية والمهدئات، أدى ارتفاع درجات الحرارة أيضا إلى زيادة زيارات المستشفى.

وقال المعد الأول روبي إم باركس: "رأينا أنه خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، كانت هناك زيادة مقابلة في زيارات المستشفيات المتعلقة بتعاطي الكحول والمخدرات".

واستخدم الفريق بيانات من 671625 زيارة للمستشفيات بسبب الاضطرابات المرتبطة بالكحول و721469 زيارة للمستشفيات على مدى 20 عاما، مقارنة بسجل درجات الحرارة اليومية والرطوبة النسبية.

ووجد الباحثون أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة، زادت زيارات المستشفى نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالكحول.

وجاء في الدراسة أن الذكور يشكلون غالبية زيارات المستشفى لجميع الأسباب، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.