شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستقبل وفدا برلمانيا من الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم، الأربعاء، بمقر المجلس، وفدا هنديا برئاسة كل من إم . أبافو رئيس المجلس التشريعى لولاية تاميل نادو السيد بيسواجيت دايمارى رئيس المجلس التشريعى لولاية آسام .

ورحب "أبو شقة" بالوفد الهندى، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن هناك جذور عميقة ممتدة عبر التاريخ، كما أن هناك قواسم مشتركة بين بلدينا تؤكد أننا أمام بلدين عريقين وشعبين عظيمين.

كما أشاد "أبو شقة" بالتعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات عديدة وخاصة الاتصالات، مرحبا بالاستثمارات الهندية فى مصر خاصة فى ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان تحت قيادة الرئيس السيسي، مما يؤكد أنها أرض خصبة للاستثمار.

ومن جانبه توجه سفير جمهورية الهند بالقاهرة بالشكر للمجلس، معربا عن سعادته بالترحيب بالوفد البرلمانى الهندى .

وقال السفير الهندى إن بلدينا من اصحاب الحضارات العريقة التى تمتد علاقاتها لأكثر من 4000 عام وهناك رسائل متبادلة بين البلدين تشير إلى أن علاقاتهما تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وقد حققت هذه العلاقات طفرة كبيرة موخراً و قد حان الوقت لدعم التعاون البرلمانى الثنائى بيننا.

كما أشاد الوفد بحفاوة الاستقبال، متقدما بالشكر إلى أعضاء الوفد المصرى، كما وجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ لزيارة الهند فى أقرب فرصة ممكنة.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام النائب حسام الخولى، النائب ياسر زكى، النائب تيسير مطر، النائب عصام هلال والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.