شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدي ملك: نؤيد الرئيسي السيسي للحفاظ على الاستقرار وندعو للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن تزكيته للرئيس عبد الفتاح السيسي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، يرجع لعدة أسباب أهمها أن الرئيس السيسى قدم للدولة المصرية والشعب المصري مالم يقدمه أى رئيس فى التاريخ المعاصر، لاسيما وأنه قام بتطهير البلاد من الإرهابيين وإعادة الاستقرار والأمن للبلاد بعد ما شهدته من ظلمات إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية .

وأشار ملك، في تصريحات له اليوم عقب توقيع تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الرئيس السيسي سعى بكل قوة وعزم إلى بناء الجمهورية الجديدة، وبالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التى ألمت بكبري الدول، إلا أن الدولة المصرية قامت باستكمال البنية التحتية والتى تؤهلها لمدة 10 سنوات مقبلة .

وقال ملك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي توارث تركة ثقيلة أهلمت في قطاع الصناعة والزراعة، وكذلك مقومات السياحة بمختلف أنشطتها.

ودعا عضو مجلس النواب المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على حالة الاستقرار الأمنى واستكمال حلم تطوير قرى حياة كريمة فى محافظات مصر، والتى عانت العهود الماضية من الإهمال والتهميش، مشددًا: "حافظوا على الحلم خلال ال6 سنوات المقبلة".