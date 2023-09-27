شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تقبل مؤسستي حياة كريمة وكيان لمتابعة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، بقبول منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتضمن القرار رقم 18 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات الرئاسية حيث تم قبول مؤسسة حياة كريمة المشهرة تحت رقم 902 لسنة 2019 وكذا قبول مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية والمشهرة تحت رقم 1009 لسنة 2021.



قرار الهيئة الوطنية



قرار الوطنية

يذكر أن الهيئة الوطنية حددت فى قرارها رقم 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:

- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.

- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.

- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات أن وجد.

- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

- ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.

وحددت الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة الانتخابات وهى:

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون منتميا لحزب سياسى أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.

- ألا يقل سنة عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.

- أن يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة.

وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى الدولية والأجنبية وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.

- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات

- أسماء الدول التى شاركت بها فى متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب أن وجد.

- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.

- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.