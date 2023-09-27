عطل طرأ في سنترال حمانا أدّى إلى توقف خدمات "أوجيرو" في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة

طرأ عطل في سنترال حمانا بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدمات "أوجيرو" في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وفق بيان للهيئة.

هذا، وتعمل فرق الهيئة على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.