ذكر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّ كلام الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الأخير "ليس نعيًا للمبادرة الفرنسية بل لحث اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية". وفي تصريح لقناة "الجديد"، أوضح أنّ "إشارة جنبلاط واضحة وهي ان المطلوب من الثنائي الشيعي الذهاب نحو الخطة "ب" والمرونة والتعاون من الجانب الآخر"، مشيرًا إلى أنّ "الحوار الداخلي مدعوما من الخارج هو الحل ومن لديه بديل فليطرحه"، معتبرًا أنّ "الخماسية شبه أجمعت على المرشّح الثالث".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: إشارة جنبلاط واضحة وهي أن المطلوب من "الثنائي الشيعي" الذهاب نحو التعاون من الجانب الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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