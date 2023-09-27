اللواء خير زار مركز القلمون التابع لجمعية الإسعاف

زار الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير مركز القلمون في جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، حيث كان في استقباله مدير الجهاز المهندس محيي الدين قرحاني ومسؤول مركز القلمون سمير القص.

واطلع اللواء خير على ما يقدمه في البلدة والجهود التي يبذلها في مجال الخدمات الإسعافية والإنقاذية، والحرفية العالية التي يتمتع بها متطوعوه، إضافة إلى حملات التوعية التي أطلقها الجهاز مؤخرا، للحد من مخاطر السرعة والحوادث، خصوصا تلك التي يشهدها الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بالعاصمة بيروت والتعاون مع عدد من الجمعيات في سبيل إعادة تأهيل الأوتوستراد عند نقطة البالما.

وأبدى خير الحرص على "التعاون مع جمعية الإسعاف اللبنانية الرائدة في مجال الإسعاف والإنقاذ والطوارئ وأنشطة الإستجابة والإغاثة خلال الكوارث والأزمات".