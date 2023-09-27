نشر وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو، أشار إلى أنها "تُظهر خطورة واقع حال ساقية المياه المتدفقة من الأعالي في الضبية، محملة بالنفايات والاوساخ، مما يؤدي إلى إقفال المصبات على الاوتوستراد حتما والتي نقوم بتعزيلها باستمرار".
ولفت إلى أنّ "ذلك يشكل خطرًا على السلامة العامة وعلى المعنيين اتخاذ الاجراءات الرادعة فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية نشر صورًا وفيديوهات تظهر "خطورة" واقع حال ساقية المياه المتدفقة من الضبية: لاتخاذ الاجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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