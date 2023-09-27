بلدية الغبيري واصلت حملتها بحجز مختلف الآليات التي يقودها أجانب في نطاق البلدية

واصلت بلدية الغبيري حملتها بحجز مختلف الآليات التي يقودها أجانب في نطاق البلدية، وشملت خلال اليومين الماضيين حجز دراجات نارية وتك تك وشاحنات بيك آب، وقد وصل عدد الآليات المحجوزة في يومين الى 87.

وأكد رئيس بلدية الغبيري معن خليل ان "الاجراءات مشددة في منع قيادة الآليات على كافة انواعها من قبل اجانب، وان هذه الحملة التي انطلقت بداية شهر ايلول مستمرة وبشكل يومي ودائم في كل الاحياء والشوارع الرئيسية".

واشار الى ان "بدءا من يوم غد ستنطلق الحملة ايضاً لتطال كل المؤسسات والمحال التجارية التي تشغل وتدار من قبل اجانب، او تستخدم عمالا اجانب من دون اوراق قانونية ورخص نظامية واجازات عمل".