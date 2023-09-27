"المنار": الجيش اللبناني أجبر الجيش الإسرائيلي على إزالة اعتداء عند بوابة مزرعة قفوة

أفادت قناة المنار بأنّه "بعد قطع الطريق العسكري الإسرائيلي بالصخور بسبب مروره بالأرض المحررة من وادي فشكول رغم إطلاق العدو قنابل دخانية، أجبر الجيش اللبناني العدو على إزالة الاعتداء الرابع عند بوابة مزرعة قفوة".

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