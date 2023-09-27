النائب الخوري أطلق حملة لدعم طلاب المدارس الخاصة بالتنسيق مع المرجعيات الروحية في طرابلس

بادر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب الياس الخوري، بالتنسيق مع المرجعيات الروحية المسيحية ودار الافتاء في طرابلس، إلى إطلاق حملة لدعم طلاب المدارس الخاصة، وتقديم المساعدة لاكثر من 500 طالب وطالبة في مدينتي طرابلس والميناء، وذلك من خلال السعي إلى جمع ما يعادل 200 الف دولار اميركي، من أجل التمكن من المساهمة في تعليم هؤلاء الطلاب.

وجاءت هذه المبادرة بهدف إنقاذ العام الدراسي 2023 - 2024، والوقوف الى جانب ذوي الطلاب الذين باتوا يتخبطون بين معاشات يتقاضونها بالليرة اللبنانية وأقساط مدرسية باهظة تدفع بالدولار، إضافة إلى مساعدة القطاع التعليمي الخاص الذي لا يزال حتى اليوم يقدم مستوى جيدا من التعليم المنهجي، من خلال أساتذة كفوئين وادارة جيدة.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المبادرة تأتي تكملة لمبادرة سابقة، تضمنت مساعدة 100 تلميذ بتأمين الكتب واللوازم المدرسية في السنة الماضية، ومن مدارس مختلفة في المدينة.

وفي هذا الاطار، اعتبر الخوري "اننا نواجه تحديا كبيرا جدا يهدد المجتمع برمته، ولا يمكن اجتيازه إلا بمساعدة اصحاب الايادي البيضاء في لبنان وبلاد الانتشار، لذلك نعول على اللبنانين واصدقاء لبنان في العالم، لانقاذ القطاع التعليمي والحفاظ على مستواه الرفيع والمشهود لجودته في كل دول الجوار والعالم".