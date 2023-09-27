الحوثي أعلن عن "تغيير جذري" في حكومة صنعاء: أنصح تحالف العدوان بإنجاز ملفات الحرب وإلا فالعواقب وخيمة

أعلن زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي عن "تغيير جذري" في حكومة صنعاء، حيث أشار إلى أنّ "المرحلة الأولى للتغيير الجذري هي بإعادة تشكيل الحكومة، لحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية يتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يخدم الشعب".

ولفت، في كلمة له في ذكرى المولد النبوي الشريف نقلتها قناة "المسيرة" التابعة لـ"انصار الله"، إلى "أننا سنبقى في مواكبة مستمرة لمتابعة عملية التغيير الجذري حتى إنجاز المرحلة الأولى، وقد حرصنا على تقديم ما يصحح به الوضع وبنصح صادق وحرص حكيم على شعبنا الذي نسعى لخدمته"، مشيرًا إلى أنّ "ضمن المرحلة الأولى من التغيير الجذري مع إعادة تشكيل حكومة كفاءات، العمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين".

إلى ذلك، شدد الحوثي على "أنني أنصح تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) بإنهاء الاحتلال وإنجاز ملفات الحرب، وإلا فإصراره على استمرار سياسته العدائية ستكون عواقبه وخيمة على التحالف وشعبنا يملك عناصر القوة"، كما "أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانه وحصاره والكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها في المرتبات والصحة والتعليم والاحتياجات الخدمية".