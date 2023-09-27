أفادت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرمني، نازيلي باغداساريان، بـ"وصول أكثر من 50 ألف نازح إلى أرمينيا من إقليم قره باغ".
وشنت أذربيجان في 19 ايلول الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية" لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه "لا توجد وحدات أرمنية في قره باغ. وفي 20 ايلول الجاري تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار".
وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 ايلول الجاري في مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا. وتم في مدينة غورس الأرمنية الواقعة بالقرب من حدود قره باغ فتح مركز لقبول النازحين.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أكثر من 50 ألف نازح إلى أرمينيا من إقليم قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.