شكرا لقرائتكم خبر عن باكو تؤكد اعتقال مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - رويترز

أكدت دائرة الحدود في أذربيجان، الأربعاء، اعتقال روبن فاردانيان وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وذلك في أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا.

وأوضحت الدائرة أن السلطات نقلت فاردانيان إلى باكو وسلمته إلى أجهزة حكومية أخرى.

وشغل فاردانيان، وهو ملياردير ومصرفي استثماري، منصب رئيس حكومة كراباخ الانفصالية بين نوفمبر / تشرين الثاني 2022 وفبراير / شباط 2023.