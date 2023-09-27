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باكو تؤكد اعتقال مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن كاراباخ

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - رويترز

أكدت دائرة الحدود في أذربيجان، الأربعاء، اعتقال روبن فاردانيان وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وذلك في أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا.

وأوضحت الدائرة أن السلطات نقلت فاردانيان إلى باكو وسلمته إلى أجهزة حكومية أخرى.

وشغل فاردانيان، وهو ملياردير ومصرفي استثماري، منصب رئيس حكومة كراباخ الانفصالية بين نوفمبر / تشرين الثاني 2022 وفبراير / شباط 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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