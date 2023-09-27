انت الان تتابع خبر دولة عربية تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك، عقب انسحاب الجزائر وزامبيا، إضافة لعرض مشترك من بنين ونيجيريا، قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة، الأربعاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في إفريقيا، بعد حوالي 4 عقود من المرة السابقة عام 1988.



ومن جهة أخرى، فاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق استضافة نسخة 2027 من البطولة، التي ستكون النسخة الأولى التي تقام في 3 دول.