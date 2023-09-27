انت الان تتابع خبر رفضت الزواج به فقتلها بـ 6 رصاصات.. تفاصيل جريمة جامعة القاهرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأقدم موظف بالجامعة على قتل زميلته بأعيرة نارية خلال أداء مهام وظيفتها بمبنى رعاية الشباب بكلية الآثار داخل حرم الجامعة بمحافظة الجيزة وسط البلاد.

وكشفت التحريات ملابسات الجريمة، وتبين أن "المتهم زميل المجني عليها، وأطلق نحوها 6 طلقات، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى".



وفر المتهم بسيارته الخاصة، وتبين أنه تقدم لخطبة المجني عليها لكنها رفضته لسوء سلوكه، وسبق أن حاول إشعال النيران في سيارتها بمحل سكنها بدافع الانتقام.

وكشفت التحريات أن "المجني عليها تبلغ 32 عامًا، وجرى نقلها على الفور إلى مستشفى الطلبة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، ونجح الأمن في تحديد المتهم البالغ 35 عامًا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "المتهم يعمل إخصائي رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة، وسبق أن زامل المجني عليها في مكان العمل، لكنه نقل إلى عدة أماكن لسوء سلوكه".

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم، فيما وصل فريق من النيابة العامة إلى مبنى كلية الآثار بالجامعة لإجراء المعاينات اللازمة لجريمة القتل، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة.

