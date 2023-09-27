انت الان تتابع خبر مباحثات عراقية رومانية في مجالات الزراعة والصناعة والأمن السيبراني والأتمتة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الروماني، تيتوس كور لاتسيان والوفد المرافق له، إذ سلّم رئيس الوفد رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، من نظيره الروماني تتضمن دعوة رسمية لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست".كما شهد اللقاء، بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وكذلك التأكيد على أهمية استئناف عمل اللجنة الثنائية بين العراق ورومانيا، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين ومنفعة شعبيهما".

وأشار السوداني، إلى "عمق العلاقات التاريخية بين العراق ورومانيا، وأهمية تطويرها، مؤكداً إمكانية مشاركة الشركات الرومانية في المشاريع والفرص الاستثمارية الكبرى والاستراتيجية في العراق، ومنها طريق التنمية الذي يمثل مشروعاً حيوياً يربط آسيا بأوروبا من خلال العراق، فضلاً عن التعاون في قطاعات أخرى عديدة".

من جانبه، أكد لاتسيان "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والأمن السيبراني والأتمتة، وكذلك في مجال إصلاح النظام المصرفي، وتطلّع رومانيا إلى إطلاق الحوار البنّاء بين البلدين".

