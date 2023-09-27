انت الان تتابع خبر الجيش اللبناني يتبادل إطلاق القنابل الدخانية مع إسرائيل.. ماذا يحصل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع بعد أن تبادلت القوات إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية بسبب نزاع مماثل على الخط الأزرق.

وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن "دورية إسرائيلية استهدفت دورية الجيش اللبناني، "أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب ( الخط الأزرق المتحفظ عليه)، في منطقة بسطرة -الجنوب".



وأضاف البيان، انه "رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو".

وكان الجيشان تبادلا في الثالث والعشرين من هذا الشهر القنابل الدخانية والصوتية، في المنطقة ذاتها، قبل أن تتدخل قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان.

ويعرف الخط الفاصل بين البلدين حاليًّا باسم "الخط الأزرق"، وهي حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في العام 2000.

