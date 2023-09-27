انت الان تتابع خبر جامعة الدول العربية تعزي العراق بفاجعة الحمدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال امين عام الجامعة احمد ابو الغيط في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "اعزي ‎العراقيين في ضحايا حريق ‎عرس الحمدانية المروع بمحافظة نينوى، أسأل الله تعالي ان يتغمدهم برحمته، وان يلهم اهلهم الصبر، وأتمنى للمصابين شفاء عاجلاً".واختتم: "مصاب ‎العراق هو مصاب لنا جميعاً، نسأل الله السلامة لجميع شعوبنا العربية".

وأعلنت عدة دول عربية وعالمية، في وقت سابق، عن تضامنها وتعازيها للعراق حكومة وشعباً، بحادث حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى.

