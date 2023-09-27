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جامعة الدول العربية تعزي العراق بفاجعة الحمدانية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال امين عام الجامعة احمد ابو الغيط في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "اعزي ‎العراقيين في ضحايا حريق ‎عرس الحمدانية المروع بمحافظة نينوى، أسأل الله تعالي ان يتغمدهم برحمته، وان يلهم اهلهم الصبر، وأتمنى للمصابين شفاء عاجلاً".

واختتم: "مصاب ‎العراق هو مصاب لنا جميعاً، نسأل الله السلامة لجميع شعوبنا العربية".

وأعلنت عدة دول عربية وعالمية، في وقت سابق، عن تضامنها وتعازيها للعراق حكومة وشعباً، بحادث حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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