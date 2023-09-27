انت الان تتابع خبر فرنسا تعزي العراق بحادثة حريق الحمدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تتقدم السفارة الفرنسية بتعازيها الحارة لأهالي قرقوش وذوي ضحايا الحادث الأليم في الليلة الماضية، قلوبنا مع السكان الثكلى".

وأعلنت عدة دول عربية وعالمية، في وقت سابق، عن تضامنها وتعازيها للعراق حكومة وشعباً، بحادث حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى.

