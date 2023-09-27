شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، لمناقشة قضية الكيانات الوهمية التي تنال من النقابة، بعد قيام أحد أعضاء المجلس بإنشاء كيان موازٍ بالمخالفة للقانون وقرارات المجلس والأعراف النقابية.

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي دعا مجلس النقابة لجلسة اجتماع طارئ في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، وذلك لمناقشة قضية الكيانات الوهمية التي تنال من النقابة، بعد قيام أحد أعضاء المجلس بإنشاء كيان موازٍ بالمخالفة للقانون وقرارات المجلس والأعراف النقابية.