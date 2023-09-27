شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسي يطرح ويعلن أدق التفاصيل فى كل الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن هناك حرب شائعات على الدولة المصرية من خلال بث الأخبار والمعلومات والأكاذيب المغلوطة، لافتا إلى أن المنصات التى تهاجم الدولة تدفع الكثير من الأموال لاستمرار بث تلك الأخبار غير الصحيحة.

وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك منصات إعلامية كبيرة تدعم الإرهابيين، معلقا: "نقل مواطنى العشوائيات يطلقون عليهم المواطنين المهجرين"، متابعا: "الشعب المصرى أخذ مناعة وأصبح لديه درجة كبيرة من الوعى، فلا تقليل من قيمة الشعب الذى واجه التنظيمات الإرهابية".

وأشار القصاص، إلى أن الرئيس السيسى يطرح ويعلن أدق التفاصيل فى كل الملفات، وكل ما يخص المشروعات، منوها أنه على الحكومة مواجهة تلك الشائعات التى تريد تعطيل مسيرة التنمية، وعلى الحكومة خدمة ومتابعة المواطنين فى خدماتهم المطلوبة؛ لأن الحرب شديدة وكل تحرك لمصر للأمام نجد لطما وشقا للجيوب من قبل تلك الجماعات الإرهابية.

وعلق الكاتب الصحفى أكرم القصاص: "يجب على الحكومة القيام بدورها بالتحرك فى كل الملفات بجانب الأجهزة الرقابية، وأؤيد وعى المصريين ضد اللجان المدعومة ماليا، وعلينا رؤية المشروعات التى يتم تنفيذها وافتتاحها"، مختتما: "التقارير التى تكتب فى صحف العالم ضد مصر مدفوعة الثمن، وهناك أحد المحررين الذى كتب عن مصر أنباء غير حقيقية وتم فصله بعد 8 سنوات بعد اكتشاف الحقيقة".