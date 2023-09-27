الحاج حسن خلال احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي: الواقع الزراعي الذي نعيش ليس كما نرتجي

احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي 2023 والذي عُقد صباح اليوم بالقاهرة تحت شــــعار ”معاً لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الامن الغذائي” بحضور الرئيس التنفيذي للمنظمة معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ومدير عام المنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري وبعض السادة الوزراء العرب وممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولية وقيادات وزارات الزراعة في الدول العربية.

بالمناسبة أكد الحاج حسن في كلمته أنه يوم يُحتفل به في كل وطننا العربي، تحت شعار "معاً لبناء نظم زراعية غذائية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي". وأشار الى أنه عنوان يختصر المرحلة القادمة، وما يجب أن تكون عليه، لأن الواقع الزراعي الذي نعيش ليس بخير، أو لنكن أكثر واقعية، ليس كما نرتجي، والعنوان هذا هو بوصلة العمل العربي المشترك للقادم من الأيام، متقاطعين مع الرؤية الأممية الزراعية بشكل كبير، فمؤتمر الفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) والمنعقد منذ أيام خلت في روما عالج بالكثير من الموضوعية بيئة المتغير في النظم الغذائية المعتمدة اليوم لأن الأزمات كثيرة ولأن الفجوات باتت مخيفة ومقلقة، وتابع الحاج حسن "نعم ان التغيرات المناخية هي من أبرز الأسباب التي تدفعنا للتفكير في أنماط جديدة يجب الاعتماد عليها في إنتاجنا وبالتالي نظم عذائنا." وسأل فهل نحتاج أن نزرع لنأكل أو أن نأكل ما نزرع؟ وقال: سؤال يحتم علينا وضع استراتجيتنا ومخرجات مواكبة لكل تفصيل، لأن الأمن الغذائي وسلامة الغذاء خط أحمر، ومقلق أن لا نعالج كل أسباب الخلل والضعف الكامنة بهذه العناوين".

وأضاف الوزير الحاج حسن "إذا كان الأمن الغذائي قضية وجود كما قالها يوماً الأمين العام للجامعة العربية، فتغير النظم الغذائية وبناء اسس جديدة لها هو أمر استراتيجي، دونه نخسر المرحلة لا سمح الله. عقبات عديدة تواجه القطاع الزراعي لا شك، وهذا توصيف للواقع، لكن الجهود المبذولة والتي ستبذل، جبارة وقادرة على خلق الفرق والفرص."

وكشف الوزير اللبناني بالأمس كان اجتماع القمة لوزراء الزراعة العرب في رحاب الجامعة العربية، وبدعوة من أمينها العام ونوقشت العديد من الأفكار والرؤى التقدمية، وتمخص عن هذه اللقاءات عدة مخرجات، منها تشكيل لجنة أمن غذائي عربية، تواكب وتتابع هذا الملف برئاسة المملكة العربية السعودية. وهذا الأمر يبنى عليه بإذن الله تعالى مضافاً إلى كل الجهود التي تبذلها الجامعة والأعضاء وهيئات العمل العربي المشترك.

وتقدم الحاج حسن بالشكر من المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي يمثلها كرئيس للمجلس التنفيذي، على التفاعل والتواصل مع كل الدول العربية ووضع الآليات المساعدة للنهوض بالقطاع الزراعي. ومنظمة "أكساد" (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة).

وختم وزير الزراعة اللبناني كلمته كل الشكر للذين يزرعون الأمل في الأمة التي أبداً لن تموت، أمة تضرب في قلب التاريخ جذورها، وأخرجت للعالم رواداً وتقدميين وتغييريين، لا يمكن لها أن تقف مكسورة أمام أي أزمة، و سننتصر..