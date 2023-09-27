قوى الامن: توقيف شخص سوري أقدم على التحرش بفتى قاصر في برجا

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه أثناء قيام مجموعة من الفتيان بممارسة تمارين في كرة القدم داخل ملعب في محلّة برجا، أقدم المدعو (ع. خ.، مواليد عام 1980، سوري) على التحرش بقاصر.

ولفتت لى انه بعد فترة وجيزة وبتاريخ 26-9-2023 التقى (ع. خ.) بالفتى أثناء قيام الأخير بجلب حاجيات لمنزله، فدنا منه ودعاه لاحتساء كوب من النسكافيه في منزله، فارتاب الفتى وسارع لإخبار والديه بالأمر. وعلى الأثر، تم اقتياد المشتبه به الى مركز فصيلة برجا في وحدة الدرك الإقليمي، وباستماعه، اعترف بما نسب اليه.

وأودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص.