"تسنيم": إيران وقطر توصلتا إلى اتفاق استخدام الأصول الإيرانية المفرج عنها

افادت وكالة "تسنيم" بأن "سلطات إيران وقطر توصلتا إلى اتفاق لبدء العمليات مع الأصول الإيرانية التي حصلت طهران على حق الوصول إليها في إطار صفقة تبادل الأسرى مع واشنطن".

وذكرت، "توصل رئيسا البنكين المركزيين في إيران وقطر، إلى اتفاق في الدوحة حول بدء استخدام الأصول الإيرانية بمبلغ حوالي 5.9 مليار دولار".

وفي 18 ايلول، جرت عملية تبادل للأسرى بين إيران والولايات المتحدة. وأقلعت طائرة تقل خمسة مواطنين أميركيين مفرج عنهم من إيران إلى الدوحة. وكان على متن نفس الطائرة كذلك اثنان من أفراد عائلاتهم، الذين وفقا للإدارة الأميركية، كانوا ممنوعين من مغادرة إيران. وأفرجت السلطات الأميركية عن خمسة مواطنين إيرانيين، وصل اثنان منهم إلى طهران.

وفي إطار صفقة تبادل الأسرى، تمكنت إيران من الوصول إلى بعض أصولها المجمدة في حسابات مصرفية كورية جنوبية بسبب العقوبات الأميركية.