الرئيس الصيني أكد الحاجة لإصلاح منظمة التجارة العالمية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن "الحاجة لإصلاح منظمة التجارة العالمية هو إجماع مشترك واتجاه مشترك"، مشددا على أن "منظمة التجارة العالمية ركيزة مهمة للتعددية ومنصة مهمة للحوكمة الاقتصادية العالمية".

ورأى أنه يتوجب على الصين للمشاركة في إصلاح منظمة التجارة العالمية "الوقوف بحزم وثبات على الجانب الصحيح من التاريخ"، والالتزام بالاتجاه العام للعولمة الاقتصادية، والدفاع عن التجارة الحرة والتعددية الحقيقية، ومعارضة الأحادية والحمائية".

ولفت إلى "ضرورة مقاومة تسييس واستغلال القضايا التجارية كسلاح، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح"، مؤكدا أن "الصين ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية، بما في ذلك الصين نفسها بحزم".