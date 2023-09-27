شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: الجندي كينغ بحوزة واشنطن بعد طرده من بيونغ يانغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال مسؤول أمريكي لـ«رويترز»، الأربعاء، إن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ، الذي فر إلى كوريا الشمالية قبل شهرين أصبح في حوزة الولايات المتحدة، بعد أن طردته بيونغ يانغ وأرسلته إلى الصين.

ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، المزيد من التفاصيل.

وتقول كوريا الشمالية، إن الجندي الأمريكي كان يريد الفرار من «التمييز العنصري» في الجيش.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أنه وفقاً لتحقيق أجرته هيئة مختصة، أقر ترافيس كينغ بدخول أراضي كوريا بشكل غير قانوني.

وأشارت بيونغ يانغ إلى أن كينغ: «قال خلال التحقيق إنه قرر المجيء إلى جمهورية كوريا لأنه يمقت المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي».

وتابعت: «كينغ أعرب عن رغبته في اللجوء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو أي دولة أخرى، وقال إنه يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأمريكي غير المتكافئ».

وسُجن كينغ شهرين في كوريا الجنوبية بعدما ضرب في ملهى ليلي مواطناً كورياً، كما تشاجر مرّة مع الشرطة، وأفرج عنه في 10 تموز/يوليو، ونُقل إلى مطار سيؤول، حيث كان مقرراً أن يغادر إلى الولايات المتحدة لإخضاعه لإجراءات تأديبية.

لكنه بدلاً من ذلك، غادر مطار إنشيون في سيؤول وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبَرَ الحدود في 18 تموز/يوليو.

وأتى عبور كينغ الحدود في وقت بلغت العلاقات بين الشمال والجنوب مستوى من التوتر هو الأسوأ منذ عقود، في ظل تعثر الدبلوماسية ودعوة كيم جونغ أون إلى تعزيز إنتاج الصواريخ والأسلحة بما فيها تلك النووية التكتيكية.