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انشيلوتي يفاجئ جماهير الريال بالتشكيلة الأساسية امام لاس بالماس

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بغداد - ياسين صفوان - ودفع أنشيلوتي بإبراهيم دياز أساسيا في تشكيل للمرة الأولى، منذ عودة اللاعب الإسباني إلى قلعة البرنابيو عقب انتهاء إعارته مع ميلان.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كيبا - ألابا - ناتشو - ميندي - روديجر - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشواميني - إبراهيم دياز - خوسيلو - رودريجو


ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر.

أما لاس بالماس حصد 5 نقاط فقط على مدار 6 مباريات بالليجا، ويستقر في المركز 17.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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