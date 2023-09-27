انت الان تتابع خبر الداخلية توضح بشأن اعتقال متهمين بحادثة الحمدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على ٣ من المتهمين في حادث قضاء الحمدانية من أصل ٤ متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".وأشار البيان، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ومازالت التحقيقات جارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، القبض على صاحب قاعة "الهيثم" التي اندلع فيها حادث حريق وأوقع مئات الضحايا، في نينوى.

وقال المجلس في بيان، إن "وزارة الداخلية الاتحادية أصدرت أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة".

وتابع البيان، أنه "بعد ورود مذكرة توقيف، قامت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان في أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وتسليمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، فيما أعلن الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام.

