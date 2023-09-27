انت الان تتابع خبر قائد "اقتحامات الأقصى".. إسرائيل تحبط محاولة اغتيال وزير يميني متطرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال "الشاباك" الإسرائيلي، في بيان له أنه "اعتقل خلية تضم 5 فلسطينيين كانت تخطط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروف بقيادته لعدة اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك".

وأوضح بيان، أن "الخلية الفلسطينية تضم شباناً من جنين وكفردان والناصرة والمقيبلة، وكانت تعتزم اغتيال عدد من الشخصيات الإسرائيلية، من أبرزها بن غفير، ويهودا غليك عضو الكنيست السابق المتطرف".



وكشف البيان الصادر عن الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي عن "إحباط شبكة مسلحة نشطت في إسرائيل وفي الضفة الغربية بهدف تنفيذ أنشطة عدوانية وإجرامية وتقويض أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها مقابل مبالغ مالية".

وفي إطار التحقيقات بالقضية، اعتقل الشاباك "خمسة متورطين، ثلاثة منهم من الضفة الغربية، بالإضافة إلى مواطنين عربيين من شمال إسرائيل".

وبحسب التحقيقات فإن "اثنين منهم اعترفا بالقيام بتهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل وجمع معلومات استخباراتية عن شخصيات محاطة بحراسة وشخصيات عامة هامة، مثل بن غفير وغليك".

وكشفت التحقيقات أن "المتهمين لم ينجحا في مهمتهما بسبب الترتيبات الأمنية حول بن غفير".

وتابع بيان "الشاباك" إن "التحقيقات كشفت قيام مواطنين إسرائيليين أيضا ممن لديهم خلفية جنائية، وتجنيدهم لصالح تنفيذ اعتداءات في منصات عمل إجرامية مقابل مبالغ مالية".

وبن غفير وغليك من القيادات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وعرف عنهما آراؤهما المتطرفة ضد العرب والفلسطينيين، كما قاد الاثنان عدة اقتحامات للمسجد الأقصى.

وسبق أن تعرض غليك لمحاولة اغتيال في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصيب خلالها بثلاث رصاصات نفذها أسير فلسطيني سابق.

