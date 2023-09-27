شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات جديدة.. أمريكا تستهدف برنامج المسيرات الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة قالت إنها تساعد في شراء أجزاء أساسية لبرنامج المسيرات الإيراني، واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني لمكون أساسي يستخدم في صنع الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز شاهد-136.

العقوبات على إيران

الخطوة هي الأحدث في سلسلة من العقوبات على إيران في الآونة الأخيرة. وقالت الوزارة إن أحدث إجراء يستهدف كيانات وأفرادا في طهران.

وقال بريان نيلسون، المسؤول في وزارة الخزانة في البيان: "الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية".