البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يضع حجر الأساس لأربعة مشاريع رياضية في محافظة عدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حجر أساس مشاريع دعم الشباب والرياضة في اليمن بتنفيذ أربعة ملاعب لأندية رياضية، وهي: نادي الجلاء، ونادي الجزيرة، ونادي الروضة، ونادي الميناء، في محافظة عدن، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، ومعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي.

وأشاد معالي الوزير البكري بالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية، معبراً عن سعادته البالغة بوضع حجر الأساس للملاعب الأربعة في عدن، باعتبارها مركزًا هامًا للأنشطة الشبابية والرياضية.

وتأتي المشاريع الأربعة دعماً للشباب والرياضة في اليمن وتنمية قدرات وطاقات الشباب اليمني، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية، وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات دعماً للشباب والرياضة منها مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، وكذلك مشاريع المدارس النموذجية التي تحتوي على 31 ملعباً لكرة السلة والطائرة في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى مبادرة الاحتفاء ببعثة المنتخب اليمني للناشئين بمناسبة تتويجه بطلاً بكأس غرب آسيا للناشئين، وغيرها من الأنشطة والمبادرات الرياضية.

ويعد مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن باكورة مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المجال الرياضي، تمكيناً للشباب ودعمًا لمختلف الأنشطة الرياضية، محققاً استفادة ٣،٦٥٠ مستفيدًا في عدن، وإدراكًا من البرنامج للأثر الرياضي الذي يعزز الاندماج المجتمعي ويرفع من مستوى اللياقة البدنية، ويسهم في تحقيق التقدم الاجتماعي في اليمن ومختلف المحافظات اليمنية.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن (229) مشروعًا ومبادرة تنموية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.