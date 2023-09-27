شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب قبل مواجهة ليستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على مواجهة ليستر سيتي، في مواجهة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستعد اليوم الأربعاء، ليفربول لمواجهة ليستر سيتي،، في مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: أكثر ما أسعدني إلى جانب النقاط الثلاث، ضد وست هام، هي الطريقة التي بقينا بها في المباراة، قد شاهدت العديد من المباريات التي أصبحت صعبة لأسباب عديدة لكننا تمكنا من العودة.

وأشار: كانت هناك لحظات كان علينا أن نعاني فيها على المستوى الفردي والجماعي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا كنا مستعدين للمعاناة أمام فريق لن يقدم لنا سوى التحدي المناسب.

وأردف: كنا بحاجة إلى أن نكون مرنين وأقوياء ورأيت تلك الصفات في الأوقات المحددة عندما كنا في أمس الحاجة إليها، نعم، لقد مررنابلحظات صعبة لكننا تجاوزناها وهذا يوضح الكثير عن الطريقة التي تتطور بها هذه المجموعة.

وتابع: من الأمور الإيجابية أيضًا أن هذا النوع من العقلية يظهر في وقت مبكر جدًا لأنه من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إليه كثيرًا خلال موسم سيجلب معه العديد من التحديات المختلفة واللحظات الصعبة.

وأضاف: هل يمكننا أن نفعل ما هو أفضل؟ بالطبع، نحن لا نزال في شهر سبتمبر تقريبًا، وهذا الفريق لم يكن معًا إلا منذ هذا الصيف،لذلك ما زلنا نتخذ الخطوات الأولى.

وأكمل: لذلك نحن نبحث باستمرار عن التحسينات لأننا نعلم أنها ضرورية، سواء كان ذلك في أكسا أو أنفيلد أو في أي مكان آخر، فإننا نأخذ عملنا على محمل الجد لأننا نريد أن نتحسن.

وانتقل للحديث ن مباراة اليوم: تعرض ليستر لضربة قوية الموسم الماضي لكن رد فعلهم كان مذهلًا، إنهم فريق في البطولة الآن بالطبع وهذاشيء يريدون تغييره، لكن شكلهم يشبه إلى حد كبير نادي الدوري الإنجليزي، لذا يجب أن نتوقع اختبارًا مناسبًا.

واستمر: على المستوى الشخصي، لدي بعض الذكريات الرائعة عن كأس الرابطة (كاراباو)، لكنني أقول دائمًا إن النهائي لن يبدأ في ويمبلي في فبراير، بالنسبة لنا، سيبدأ في آنفيلد الليلة لأن اللحظة التي يطلق فيها الحكم صافرته للإشارة إلى بداية المباراة هي اللحظة التي تبدأ فيها رحلتنا، ومن ثم فإن الأمر متروك لنا إلى أي مدى سنذهب في المنافسة.

وختم: كما أظهر اللاعبون بالفعل هذا الموسم، أنهم مستعدون للعمل معًا وتقديم كل شيء بغض النظر عن الأسماء الموجودة على ظهر قمصاننا الحمراء، لذا نأمل أن يكون الأمر نفسه تمامًا الليلة.