"ضربها بالنار وسط الشارع".. التصريح بدفن ضحية خطيبها السابق بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المجني عليها "شيماء. ع"، ضحية خطيبها السابق في مصر الجديدة، وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية على جثمانها، بعد مقتلها على يد خطيبها السابق.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل فتاة على يد خطيبها بمنطقة مصر الجديدة ، أن الشاب أطلق النيران على خطيبته بعد أن رفضت استكمال علاقتها معه.

ودلت التحريات أن الفتاة جرى نقلها إلى أقرب مستشفى لمحاولة إسعافها، لكنها قد لفظت أنفاسها الأخيرة عقب إطلاق النيران عليها مباشرة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 24 عاما، وكانت مخطوبة للمتهم ويبلغ من العمر 26 عاما.

وتمكن ضباط الشرطة من إلقاء القبض على المتهم بعد إصابته، وتم اقتياده مباشرة إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة.