لافروف للقيادة الأرمنية: لتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة

نصح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القيادة الأرمنية بتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تخسر أرمينيا روسيا، أكد لافروف أن "العديد من السياسيين البارزين في يريفان يريدون سيناريو مماثلا ويتطلعون نحو الغرب"، مشيرا الى ان "كما تعلمون، هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون خسارة روسيا وتكوين صداقات جديدة"

وأضاف: "إذا اعتمدوا على الولايات المتحدة، كما يتضح من تصريحات العديد من ممثلي القيادة الأرمنية، فربما من الأفضل أن ينظروا إلى التاريخ الحديث، وكيف تعاملت الولايات المتحدة مع أولئك الذين سعوا للانطواء تحت جناحها. مصير كل هؤلاء الأشخاص لا يحسدون عليه على الإطلاق". وأكد أنه "لا يمكن تجاهل مصالح روسيا في جنوب القوقاز من الناحية الجيوسياسية".