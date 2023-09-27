اشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، الى ان "طرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بشأن الضريبة على الأرباح جراء القروض الإستثمارية وليس الشخصية، هو طرح سليم، والحملة عليه تخدم الذين أكلوا المودعين عبر قروض كبيرة بنوا فيها استثماراتهم ويرفضون دفع الضريبة. وإذا استمروا في الحملة سنحصل على لائحة بهم وننشرها . جميل ابراهيم نموذجاً".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الحملة على منصوري تخدم الذين أكلوا المودعين عبر قروض كبيرة بنوا فيها استثماراتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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