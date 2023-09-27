اشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور في تصريح تلفزيوني، الى انه "على النائب السابق وليد جنبلاط قول الحقيقة كما هي، فمعه ذهبنا الى الخيار الثالث عندما سرنا بالوزير السابق جهاد أزعور ومَن عطّل مبادرة "البيك" هو حزب الله، ونحن أكثر مَن نسّهل فالحوار يعني الموازاة بين مَن يسهّل ومَن يعطّل وهذا أمر نرفضه".

كانت هذه تفاصيل خبر جبور: على جنبلاط قول الحقيقة كما هي فالحوار يعني الموازاة بين مَن يسهّل ومَن يعطّل وهذا أمر نرفضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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