شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للمجلس العسكري.. السفير الفرنسي لدى النيجر يصل إلى باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، بناء على طلب حكام البلاد الجدد بعد شهرين من الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ووصل بالفعل إلى باريس اليوم الأربعاء، حسبما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية.

طرد السفير الفرنسي

كان المجلس العسكري في النيجر، أمر بطرد إيتي، بعد وقت قصير من استيلائهم على السلطة يوليو الماضي، وكرر زعماء البلاد الأمر في أغسطس، وحددوا للسفير الفرنسي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ورغم إعلان فرنسا رفضها وتجاهلها طلبات المجلس العسكري، بحجة عدم الاعتراف بالمجلس العسكري، فإن السفير غادر البلاد في النهاية.