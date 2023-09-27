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محمد الفلاح - يلا شوت .. مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد بث مباشر اليوم في كأس الرابطة

بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد.. يحل نادي أرسنال ضيفا على نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب جريفين بارك.

نادي أرسنال سيواجه برينتفورد للمرة الأولى هذا الموسم، حيث سبق وأن لعب الفريقان 6 مواجهات حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، ولم يلتقيا، حيث ستكون مواجهة البريميرليج الأولى بينهما يوم 25 نوفمبر المقبل على نفس الملعب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية بث مباشر

تعثر نادي أرسنال مجددا هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره توتنهام، وبالمناسبة هي المباراة الثانية التي تنتهي بنفس النتيجة وعلى ملعب الإمارات، حيث كانت الأولى أمام فولهام في الجولة الثالثة.

وباستثناء السقوط والتعثر في مباراتي فولهام وتوتنهام، إلا أن ارسنال يقدم الكثير من القوة في هذا الموسم، وحقق نتائج إيجابية مميزة من بينها الانتصار على نوتينجهام فورست العنيد، وعلى كريستال بالاس خارج أرضه بهدف وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مواجهة إيفرتون في الجوديسون بارك.

كما تفوق أرسنال في الموسم الحالب ببطولة الدوري الإنجليزي على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا بدأ أولى مبارياته بفوز عريض على بي إس في أيندهوفن برباعية بيضاء.

ويدخل نادي برينتفورد لقاء الليلة أمام نظيره أرسنال قادما من خسارة كبيرة على ملعبه أمام إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للإطاحة بالجانرز خارج كأس الرابطة.

بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية

وتقدم بوابة الفجر بث مباشر لمباراة أرسنال وبرينتفورد اليوم في دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، وتبدأ مع حلول الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.