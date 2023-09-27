الأوقاف: الأئمة دعاة الإصلاح في المجتمع ولهم لسان مؤثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشايخ وزارة الأوقاف على هامش احتفالية المولد النبوي الشريف، والخطاب الذي ألقاه، يعكس احترام العلم ودعم جهود العلماء وتشجيع روح التضحية للنهوض بمصرنا الغالية.

وأضاف "الفخراني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة التحلي بالصبر في مثل هذه الظروف، متابعًا: "نحن في هذه المناسبة نقوم بتشجيع أهل العلم والعلماء عليهم أن يجدوا ويجتهدوا ويبذلوا المزيد في مجال العمل للنهوض بمصر".

وأكد أن وزارة الأوقاف تواصل العمل بالليل والنهار لإعمار بيوت الله وتقيم أنشطة في مختلف المجالات بجانب القوافل الدعوية التي تجوب المحافظات، وشعور الجميع ممن تم تكريمهم اليوم، الجميع يرسل الشكر إلى الرئيس السيسي ووزارة الأوقاف، ويتعهدون بمواصلة مسيرة النهوض بمصرنا الغالية.

وأشار مساعد وزير الأوقاف، إلى أن الأئمة دعاة الإصلاح في المجتمع ولهم لسان مؤثر، وتشجيعهم يحث على الارتقاء بمستواهم، ودائما تعتني وزارة الأوقاف على تدريب الأئمة وصقل مواهبهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.